İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi
İsrail, Lübnan'a yönelik ihlallerine devam ediyor. İsrail'e ait F-35 uçakları, Lübnan hava sahasına girdi.
İsrail'e ait F-35 savaş uçağı Lübnan hava sahasında görüntülendi.
İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-35 savaş uçağı Lübnan üzerinde alçak uçuş yaparken görüntülendi.
Lübnan Hizbullahı, ülke üzerinde İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-35 savaş uçağının alçak uçuş yaptığı anlara dair fotoğrafları yayınladı.
Sosyal medyada yer alan görüntüler, İsrail F-35'lerine ait operasyonel görüntüler önemli tartışmalara neden oldu.
İsrail Hava Kuvvetleri yetkilileri, F-35 savaş uçağının Lübnan üzerinde ne tür bir faaliyet içerisinde olduğuna dair herhangi bir bilgi vermeyi reddetti.