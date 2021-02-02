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Dünya İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi
Dünya

İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi

İsrail, Lübnan'a yönelik ihlallerine devam ediyor. İsrail'e ait F-35 uçakları, Lübnan hava sahasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:49:00 - 2021-02-02 09:57:21
İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi

İsrail'e ait F-35 savaş uçağı Lübnan hava sahasında görüntülendi.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-35 savaş uçağı Lübnan üzerinde alçak uçuş yaparken görüntülendi.

Lübnan Hizbullahı, ülke üzerinde İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-35 savaş uçağının alçak uçuş yaptığı anlara dair fotoğrafları yayınladı.

Sosyal medyada yer alan görüntüler, İsrail F-35'lerine ait operasyonel görüntüler önemli tartışmalara neden oldu.

İsrail Hava Kuvvetleri yetkilileri, F-35 savaş uçağının Lübnan üzerinde ne tür bir faaliyet içerisinde olduğuna dair herhangi bir bilgi vermeyi reddetti.

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