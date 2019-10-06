0553 313 94 23

İsrail eylül ayında Kudüs'e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdi

Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in, eylül ayında Kudüs’e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

06 Ekim 2019 Pazar 21:21
İsrail eylül ayında Kudüs'e yönelik 376 ihlal gerçekleştirdi

Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yayımlanan aylık raporda, İsrail’in, eylül ayında Kudüs’e yönelik 376 ihlalinin tespit edildiği belirtildi.

Raporda, "En tehlikeli ihlaller arasında İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'nın Es-Sevahira beldesinde Yahudi yerleşim biriminin inşa edilmesidir. Bu durum 850 Filistinlinin yaşadığı 470 dönümlük alana el konulması ve beldenin demografik yapısının değiştirilmesi anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail kuvvetlerinin Kudüs'teki Filistinlilere ait ev ve mülklerin yıkımı için 8 saldırı düzenlediği belirtilen raporda, İsrail askerlerinin Kudüs mahallelerinde Filistinlileri doğrudan hedef alarak 12 kez ateş açması sonucu 1 kişinin ölümü, 29 kişinin yaralanmasının da ihlaller arasında yer aldığı aktarıldı.

Raporda, İsrail'in Kudüs'ün belde ve mahallelerine yönelik 77 baskın düzenleyerek 110 Filistinliyi gözaltına aldığı, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını kısıtlamaya ve engellemeye devam ettiği bilgisine yer verildi.

İsrail makamlarına, uyguladığı ırk ayrımcılığı politikası ve Filistinlilere ait ev ve mülkleri yıkma girişimlerini durdurması çağrısı yapılan raporda, Birleşmiş Milletlerden de "İsrail'i Kudüs kentindeki Filistin halkına yönelik ihlallerinden sorumlu tutması için yeni mekanizmalar geliştirmesi" istendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 21:21
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Kudüs
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • Fatih ÇiçekFatih Çiçek24 dk önce
    Katillerden Yasalara uymasını ve merhamet etmesini bekleyemezsiniz. Dünya Katillere karşı sustukca ZalimlerinZalimliğine karşı kimse "Dur" demeyecektir (Türkiye hariç). Dünya adamsa bu Fitneye karşı engeller olurdu. Hani nerdeler. Artık bunu kabul edin! Fetret Devrinde yaşıyoruz ve bu devir 80 sene daha devam edecektir. Ortadoğuya barış gelmesini bizden 3 nesil sonrakiler görecektir.
  • SeymenSeymen29 dk önce
    Ya KAHHAR

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tüyler ürperten cinayet itirafı
  1. Tüyler ürperten cinayet itirafı
  2. Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı
  3. Dorukhan'ı ziyaret eden Burak'tan..
  4. Kral Selman'dan darbeci Sisi'ye..
  5. Trabzonspor, 90'da zafere koştu
  6. İYİ Parti'den İBB'ye tabela tepkisi!
  7. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
  8. Süper Lig ekibinde deprem! Kulüp..
  9. Konya’da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 1..
  10. Süper Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
  11. Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı..
  12. İsrail eylül ayında Kudüs'e yönelik..
  13. 1995 sigorta girişliyim ne zaman..
  14. İstanbullular dikkat! 7 Ekim Pazartesi..
  15. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam..
  16. Tunus'ta genel seçiminde oy verme..
  17. O iPhone modelleri ücretsiz tamir..
  18. Rus milletvekiline ABD'de gözaltı!
  19. 1997 sigorta girişli ne zaman emekli..
  20. Cennete hesapsız girecek 70 bin..
  21. İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
  22. Sınırda dikkat çeken görüntü!
  23. Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş..
  24. Irak'ta flaş gelişme: Bağdat Valisi..
  25. İYİ Parti, HDP ile ittifak şartını..
  26. Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a..
  27. 'Penaltıya kadar Beşiktaş'ın pozisyonu..
  28. Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi..
  29. Avusturya’da silahlı saldırı: 5 ölü
  30. Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral..
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu