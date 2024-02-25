İsrail eski başbakanından Netenyahu için çağrı! 'Gece gündüz toplanın'
İsrail’in eski Başbakanı Ehud Barak, katil Netenyahu için sert ifadeler kullandı.
İsrailli yahudilere, Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulunan Barak,"Devlet devre dışı kaldığında Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak" dedi.
İsrail’de 1999-2001 yılları arasında başbakan olarak görev yapan Barak, gösterilerin "Netanyahu zamanının dolduğunu ve halkın artık ona güvenmediğini anlayana kadar" devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Barak'ın açıklamalarına İsrail medyası geniş yer ayırdı.
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