İsrail esirleri canlı bomba olarak kullanıyor

TAHSİN HAN

İki gün önce serbest bırakıldığını belirten Filistinli Hakim, İsrail askerleri tarafından fotoğraf ve videolarda görülen ve iç çamaşırlarına kadar soyulan yüzlerce erkekten biri olduğunu söyledi.

Bir askerin kendisine tünele sokulmadan önce “Seni Allah’ına kavuşturacağız” dediğini belirten Filistinli adam, “Bana patlayıcılarla dolu bir kemer takıldı ve belime bir iple birlikte kafama bir GoPro kamera yerleştirildi. Daha sonra tünele itildim ve içeride herhangi bir savaşçı olup olmadığını görmek için tünelde yürümem istendi. Kafamdaki kamera içeride herhangi bir savaşçıyı gösterirse, bedenimi kullanarak tüneli patlatmaya hazırdılar. Ben de ölmeye hazırdım. Ancak kimse olmayınca beni saatler sonra çıkardılar” derken aynı şekilde 15 yaşındaki bir Filistinli çocuğun da canlı bomba olarak kullanıldığını onun da serbest bırakıldığını belirtti.