İsrail esir değişimi konusunda, vatandaşını öldürmekle suçladığı Filistinlileri serbest bırakmayı reddediyor

KUDÜS (AA) - Hamasla muhtemel bir esir değişimi anlaşması çerçevesinde Tel Aviv'in, İsraillileri öldürmekle suçladığı Filistinli tutukluları serbest bırakmayı reddettiği belirtildi.

İsrail'in Walla News gazetesi adını vermek istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'de resmi düzeydeki makamların İsraillileri öldürmekle suçlanan Filistinlileri serbest bırakmaya karşı olduklarını aktardı.

Haberde, yetkililerin, Hamas'ın söz konusu muhtemel anlaşmayı esirler ve kayıplar diye iki kısma ayırmasına da karşı oldukları ifade edildi.

Konuya ilişkin Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak eylülde Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile aralarındaki esir değişimi konusunda Mısır'ın arabuluculuk yürüttüğünü söylemişti.

- Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunun Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde dört İsrail askeri olduğunu açıklamıştı.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu diğeri Arap olmak üzere iki vatandaşının daha Gazze'de olduğunu kabul etmişti.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla, 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.