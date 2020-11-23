İsrail Enerji Bakanı'ndan Lübnan'la yürütülen deniz sınırı müzakerelerinin gizli yapılması önerisi

KUDÜS (AA) - İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Lübnan'la yürüttükleri deniz sınırları çizimi müzakerelerinin gizli yapılması önerisinde bulundu.

Steinitz, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a gönderdiği mektupta, birkaç gün önce Twitter üzerinden, iki ülke arasındaki deniz sınırı çizim müzakerelerinin sekteye uğramasıyla ilgili olarak karşılıklı suçlamalarda bulundukları diyaloğu hatırlattı.

Mektupta söz konusu diyalogdan memnuniyet duyduğunu belirten Steinitz, "Maalesef öyle görünüyor ki, siz bu konuyla ilgili gerçekleri bilmiyorsunuz. Çünkü Lübnan tarafı, son 15 yılda deniz sınırları konusunda birçok kez tutum değiştirdi." ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan, şunları kaydetti:

"Bir Avrupa ülkesinde açık veya gizli müzakereler yürütmek için yüz yüze görüşebilirsek, deniz sınırlarıyla ilgili anlaşmazlığı kesin olarak çözmek için iyi bir fırsat yakalayacağımıza inanıyorum. Böylece iki halkın ekonomik geleceği ve refahına katkıda bulunmuş olacağız."

Yuval Steinitz, 20 Kasım'da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın deniz sınırının çizilmesi meselesinde tutumunu 7 kez değiştirdiğini öne sürmüş ve iki ülke arasında devam eden müzakereler konusunda iyimser olmadığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in öne sürdüğü "deniz sınırının çizilmesi konusunda tutum değiştirildiği" iddiası yalanlanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında BM himayesinde 11 Ekim'de başlayan deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerde dördüncü tur 11 Kasım'da düzenlenmişti. İki ülke arasındaki müzakerelerin 5'inci turunun ise 2 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.