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Gündem İsrail dünyayı bu yalanla kandırmaya çalıştı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Gündem

İsrail dünyayı bu yalanla kandırmaya çalıştı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-02 23:32:00 - 2024-01-02 23:41:58
İsrail dünyayı bu yalanla kandırmaya çalıştı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Katil İsrail ile yapılan esir takası anlaşmasında serbest bırakılan Fransız-İsrailli Mia Shem'in "Yaralı elini bir veteriner ameliyat etmiş." iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Hamas tarafından esir alınan ve İsrail ile yapılan esir takasında serbest bırakılan Fransız-İsrailli Mia Shem'in teyzesinin medya kuruluşlarına yaptığı bir açıklamada ileri sürdüğü, "Yaralı elini bir veteriner ameliyat etmiş." iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Mikrocerrahi ve el cerrahisi alanında uzman dünyaca ünlü cerrah Christophe Oberlin, Fransız-İsrailli rehinenin tedavisinde en son cerrahi tekniklerden faydalanıldığını belirterek, "İlk ben muayene ettim. Üst düzey bir cerrah ameliyat etmiş kendisini. Öyle ki bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Oberlin’in açıklamaları üzerinden oluşan dezenformasyonu düzelten İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hamas tarafından esir alınan ve İsrail ile yapılan esir takasında serbest bırakılan Fransız-İsrailli Mia Shem'in teyzesinin medya kuruluşlarına yaptığı bir açıklamada ileri sürdüğü, "Yaralı elini bir veteriner ameliyat etmiş." iddiasının doğru olmadığı ortaya çıkmıştır.
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Mikrocerrahi ve el cerrahisi alanında uzman dünyaca ünlü cerrah Christophe Oberlin, Fransız-İsrailli rehinenin tedavisinde en son cerrahi tekniklerden faydalanıldığını belirtmiştir. Oberlin, yetiştirdiği üst düzey bir cerrahın imzasını tanıdığını, dolayısıyla bir "veteriner" tarafından ameliyat edildiği iddialarını gerçek dışı olduğunu ifade etmiştir.

Hamas tarafından rehin alınan ve esir takasında serbest bırakılan Mia Shem'in Hamas tarafından yayınlanan bir videosunda, "Merhaba ben Mia Shem, 21 yaşındayım. Şu anda Gazze'deyim. Elimden ağır yaralandım. Hastanede 3 saat boyunca elimden ameliyat oldum. Benimle ilgileniyorlar. Bana ilaç verdiler, her şey yolunda." ifadelerini kullandığı görülmektedir. 30 Kasım 2023'teki esir takasında Hatzerim Hava Üssü'ne getirilen Shem'in durumunun iyi olduğu gözlemlenmiştir.

Shem'in serbest kalması üzerine Fransız medyasına açıklamalarda bulunan teyzesi Vivian Hadar, "Yaralı elini bir veteriner ameliyat etmiş. Fizyoterapi görmemiş. Çok konuşmak istemiyor, biz de zorlamıyoruz." iddiasında bulunmuştur.

Mikrocerrahi ve el cerrahisi alanında uzman dünyaca ünlü cerrah Christophe Oberlin, iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıklamıştır.

Gazze'deki doktorların eğitiminde de önemli rol oynayan Oberlin, bir radyo programı sırasında Shem'in tedavisiyle ilgili, "Kol kemiği kırığı nedeniyle 2.500 avro değerinde, yüksek teknolojili bir harici fiksatörle tedavi edilmiş. Radyal sinirin cerrahi olarak incelenmesi de dahil olmak üzere müdahalenin kalitesi, Şifa Hastanesi'ndeki en iyi ortopedik cerrahi standartları gösteriyor. Bunu gösterebilirim, çünkü 20 yıldır Gazze'deki cerrahlara özellikle ortopedik cerrahi alanında teknikler öğretiyorum." ifadelerini kullanmıştır.”

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