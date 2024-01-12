  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki kargo devi birleşiyor! Karar tüm Türkiye'ye ilan edildi

Rusya Türkiye'nin ANKA-3'üne acil olarak cevap verdi! Donanmada kullanacaklar

Mısır ülkesinde Sakkara nekropolünde bir yapı keşfedildi! Tarihi çığır açan keşif! Yıllardır aranan kaya mezar bulundu

Bu kaza çok konuşulmuştu... Buna çok şaşıracaksınız... Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yakalaması kaldırıldı...

İsrailli siyasetçiden skandal Mekke sözleri! İşte siyonistlerin hain planı...

Yine sola konuştu! Prof. Aydal'dan Cumhuriyet'e 'istifa' açıklaması

McDonald's açıkladı! CEO'su Boykot satışlara zarar verdi

DSİ'den Artvin'e 21 yılda 123 milyarlık yatırım

İran'dan 'savaş' açıklaması: Türkiye'ye karşı petrol yüklü gemi hamlesi sonrası ülke yine gündemde! Kızıldeniz karıştı!

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okulların son haftası için flaş karar
Gündem İsrail dünyanın duymasını istemiyor! Gazze'de iletişim ve internet bir kez daha kesildi
Gündem

İsrail dünyanın duymasını istemiyor! Gazze'de iletişim ve internet bir kez daha kesildi

Yeniakit Publisher
2024-01-12 22:16:00 - 2024-01-12 22:17:57
İsrail dünyanın duymasını istemiyor! Gazze'de iletişim ve internet bir kez daha kesildi

Filistin Kızılayı, İsrail saldırıları nedeniyle iletişim ve internetin kesilmesi sonucunda abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan tüm ekipleriyle iletişimin kesildiğini bildirdi.

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iletişimin kesilmesinin ambulans ve ilk yardım ekiplerinin yaralılara kısa sürede ulaşmasını engellediği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren iki Filistinli telekomünikasyon şirketi, kısa süre önce Gazze Şeridi'nin çoğu yerinde iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

Lahey’de İsrail soykırımdan yargılanırken dışarıda da bekleyiş sürüyor
Lahey’de İsrail soykırımdan yargılanırken dışarıda da bekleyiş sürüyor

Gündem

Lahey’de İsrail soykırımdan yargılanırken dışarıda da bekleyiş sürüyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrailli siyasetçiden skandal Mekke sözleri! İşte siyonistlerin hain planı...
İsrailli siyasetçiden skandal Mekke sözleri! İşte siyonistlerin hain planı...

Dünya

İsrailli siyasetçiden skandal Mekke sözleri! İşte siyonistlerin hain planı...

McDonald's açıkladı! CEO'su Boykot satışlara zarar verdi
McDonald's açıkladı! CEO'su Boykot satışlara zarar verdi

Dünya

McDonald's açıkladı! CEO'su Boykot satışlara zarar verdi

Hamas siyonistleri rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu
Hamas siyonistleri rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

Dünya

Hamas siyonistleri rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

İsrail'i savunan avukatın rezil olduğu anlar!
İsrail'i savunan avukatın rezil olduğu anlar!

Gündem

İsrail'i savunan avukatın rezil olduğu anlar!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tepki

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'yi hedef alan İsrail'e tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23