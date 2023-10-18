İsrail dün gece bombalamıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı Çoğu çocuk 500’den fazla masum ölmüştü
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile İsrail'in bombaladığı hastanede 500 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Hastanede yüzlerce yaralı ve hastanın bulunduğu belirtilen bombalanan hastanenin bugün çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik acımasızca gerçekleştirdiği bombardımanına devam ediyor. Su, gıda, yakıt ve insani malzemelerin Gazze' girişine engel olan İsrail, insanlık suçu işliyor. Her geçen gün vahşetin dozunu artıran İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırıyor.
KATİL İSRAİL HASTANEYİ VURDU
Sivilleri hedef alarak Filistinlilere soykırım uygulayan katil İsrail, Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı. İşte o hastanenin sabah çekilen ilk görüntüleri…
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