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Dünya İsrail dostu Suudi Prens Selman'dan Gazze açıklaması
Dünya

İsrail dostu Suudi Prens Selman'dan Gazze açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-20 15:58:00 -
İsrail dostu Suudi Prens Selman'dan Gazze açıklaması

7 Ekim'den bu yana işgal rejiminin saldırı ve katliamlarına ilişkin konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, her ne şekilde ve hangi gerekçeyle olursa olsun sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini söyledi.

7 Ekim'den bu yana işgal rejiminin saldırı ve katliamlarına ilişkin konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, her ne şekilde ve hangi gerekçeyle olursa olsun sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini söyledi.

Bin Selman, başkent Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ortak zirvesine katıldı.

Burada konuşan Bin Selman, işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Gazze'deki duruma değinen Bin Selman, "Bugün Gazze'de tanık olunan ve bedelini masum sivillerin ödediği artan şiddeti görmek bizi üzüyor." dedi.

Her ne şekilde ve hangi gerekçeyle olursa olsun sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini söyleyen Bin Selman, "Gazze'deki askeri operasyonlar durdurulmalı ve bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alacak kalıcı barışa ulaşmak için gerekli koşullar oluşturulmalı." diye konuştu. (İLKHA)
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