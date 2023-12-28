İsrail devlet televizyonu KAN katliamı kabul etti!
İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği katliamı İsrail devlet televizyonu KAN kabul etti.
Kanalda yayınlanan haberde, "İsrail ordusu, hava kuvvetleri tarafından pazar ve pazartesi geceleri (24-25 Aralık) Megazi Mülteci Kampı'nda olaylara karışmamış onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırının hedefe yakın binalarda hasara yol açtığını ve sivillere zarar verdiğini kabul etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
'Saldırıda uygun olmayan silahlar kullanıldı'
Haberde ayrıca, adı belirtilmeyen askeri bir yetkilinin açıklamasına yer verildi. Habere göre askeri yetkili, "Saldırıya uygun olmayan silahların kullanıldı" itirafında bulundu.