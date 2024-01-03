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Yerel İsrail devlet televizyonu, Gazze'de yaralanan İsrail askerlerinin çığlık attığı video yayınladı
Yerel

İsrail devlet televizyonu, Gazze'de yaralanan İsrail askerlerinin çığlık attığı video yayınladı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 07:39:00 -
İsrail devlet televizyonu, Gazze'de yaralanan İsrail askerlerinin çığlık attığı video yayınladı

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da Filistinli direnişçiler ile çıkan çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin çığlık attığını gösteren video yayınladı.

KAN'ın yayınladığı görüntülerde, bir apartman dairesinde Filistinli direnişçilerin ağır ateşine maruz kalan 16 İsrail askerinin yanı sıra yaralı askerleri kurtarmaya çalışan diğer askerler görülüyor.

Videolardan birinde bir askerin "Kardeşim öleceğim, ayakta duramıyorum, kardeşim bacaklarımı hareket ettiremiyorum" diye bağırdığı görülürken, tedavi gördüğü sırada kameraya konuşan asker, "Ellerimde ve bacaklarımda kanama olduğunu fark ettim." diyor.

Başka bir videoda ise bir asker “Ayağım, ayağım” diye bağırırken, ardından bir başka asker “Elimi kaybettim, elim yok, elim yok” diye bağırıyor. Asker, "Elimi kaybettiğimi ve tehlikeli bir bölgede olduğumu fark ettim." diye konuşuyor.

Asker, sol tarafa baktığını ve kendisine yardım edecek kimsenin olmadığını fark ettiğini, üzerlerine roket atıldığını, kendisinin ve herkesin öleceğini hissettiğini söylerken, onu kurtarmaya çalışan bir asker, "Hareket etmek zorundasın, yürümek zorundasın" diye bağırıyor.

Askerler daireyi boşaltırken askerlerden biri "Başka yaralı var mı?" diye bağırırken, başka bir asker "Bir yaralı var." şeklinde cevap veriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KAN'ın haberinde, videoların askerlerin üzerine yerleştirilen kameralardan çekildiği ifade edildi.

 

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Yorumlar

Kaan

Siz bebekleri öldürmeye devam edin daha ne çığlıklar atacaksınız. Altınıza işeyeceksiniz daha. Mazlumun ahı yerde kalır mı sandınız. 2 milyar sözde Müslümanlar uyuyor olabilir ama o çocukların bir sahibi var.

hüseyin

sende al yayınla o videoyu.
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