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İsrail destekli Arap liderler siyonistlerden daha fazla Arap öldürdü...

Libya, Yemen ve Suriye’de yüz binlerce insanın bu süreçte öldürüldüğü ve hapishanelerde işkenceye tabi tutulduğu belirtilerek İsrail destekli Arap liderlerin öldürdüğü Arap sayısının siyonist İsrail tarafından öldürülen Araplardan daha fazla olduğu ifade edildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:36
İsrail destekli Arap liderler siyonistlerden daha fazla Arap öldürdü...

 yeniakit.com.tr 

Ortadoğu’da 2011 yılında başlayan Arap Baharı sonrasında bölge Libya, Mısır ve Yemen’den Suriye’ye kadar kan gölüne dönerken, dikkat çekici bir analiz, Al-Araby Al-Jadeed gazetesinde yayımlandı.

Arap siyonistler, İsrailli siyonistlerden daha fazla...

Gazetede Vail Kandil imzası ve “İsrail Baharının 5. yılı” başlığıyla yayımlanan analizde Mısır’da 25 Ocak devrimi sürecinde Mısır’ın devrik diktatörü Hüsnü Mübarek’in 800’den fazla göstericiyi öldürttüğü ancak General Abdülfettah es-Sisi’nin 2013 Temmuz’unda gerçekleştirdiği darbe ile 3 binden fazla göstericiyi öldürttüğü belirtildi. Libya, Yemen ve Suriye’de yüz binlerce insanın bu süreçte öldürüldüğü ve hapishanelerde işkenceye tabi tutulduğu belirtilerek İsrail destekli Arap liderlerin öldürdüğü Arap sayısının siyonist İsrail tarafından öldürülen Araplardan daha fazla olduğu ifade edildi.

“Arapları öldürüp İsrail’le barış istiyorlar”

Kandil, yazısının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“(Arap liderlerinin gözünde) İsrail, otorite olmanın kaynağı. Arap liderleri Arap vatandaşları, meydanlarda, hapishanelerde, konsolosluklarda sınırsızca öldürüyorlar. Sonra İsrail’in kapısını çalıarak ilişki ve barış istediklerini söylüyorlar. Halklarının kanı üzerine...”

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:36
  1. General Abdülfettah es-Sisi
  2. Vail Kandil
  3. Al-Araby Al-Jadeed
  4. israil
  5. arap

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1655 dk önce
    ARAP LİDERLERİN ADINI ZATEN ABD VE İNGİLTERE BELİRLİYOR. DOLAYISIYLA SAHİPLERİ NE İSTERSE ONU UYGULUYORLAR.
  • alpay.salikara@gmail.com[email protected]57 dk önce
    Normal arap musluman Can gardaslar israilden daha pislik adamlar demokrasiyi getirecek zaten bunlar kuzin degilmi
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