İsrail, çoğu çocuk en az 30 sivili daha katletti: Sınırsız katliam

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk en az 30 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Şucaiye ve Zeytun mahallelerinde çok sayıda evi bombaladığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda çoğu çocuk en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının et-Tuhaf Mahallesi’ndeki sivil savunma ekiplerini hedef alması sonucu 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail topçu birliklerinin de kuşatması altındaki Zeytun Mahallesi’ne yoğun hava saldırılarının devam ettiğine işaret edilen haberde, Filistin Kızılayı’nda gönüllü sağlık çalışanı 37 yaşındaki Usame Taye’nin de Gazze’nin kuzeyindeki saldırılarda öldüğü vurgulandı.

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İsrail’in Gazze’yi işgalinde son durum

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi’ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi’nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık’ta “insani ara”nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.