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Gündem İsrail, Cibaliye bölgesindeki kara operasyonunun görüntülerini paylaştı
Gündem

İsrail, Cibaliye bölgesindeki kara operasyonunun görüntülerini paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 11:34:00 -

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde, gerçekleştirilen kara operasyonuna ilişkin görüntüleri yayınladı.

IDF’ten yapılan açıklamada, “162. Tümen bu gece Cibaliye’nin kuşatılmasını tamamladı ve saldırının devamı için hazır. Bölgedeki altyapı imha edildi. 215'in topçu kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin uçakları Cibaliye bölgesinde faaliyetlerde bulundu. Kuvvetler, savaş uçakları ve uzaktan kumandalı uçaklar yardımıyla hedeflere saldırdı” denildi.

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