  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Latif Şimşek Akit TV'de ve Akit Gazetesi'nde sizlerle buluşacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye'ye 'işgalci' diyen kadının elini öpmüştü: Özgür Özel gelen tepkilere yanıt verdi

AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İşte Yanlış Ata Oynayan Tunç Soyer’in Planı

Ülkeden altın fışkırıyor! Dünyada böyle altın yok... O altınlar için Rusya ile anlaşıldı

Bölge gaz kaynıyor! Tarihi doğalgaz keşfini böyle ilan ettiler: Toplam rezervi açıklayamayız ama keşfettik

Gizli protokol yayımlandı! İşte Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan o anlaşma..

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili Yunanistan'ı sallayacak duyuru! 34 gün sonra...

İşte istifa edecek dediği kişi! Fatih Portakal İyi Parti’ye bombayı bıraktı

MSB'den son dakika açıklama: Almanya'dan hangi model ve kaç tane Eurofighter alınacak?
Yerel İsrail casusları İstanbul'da yakalandı
Yerel

İsrail casusları İstanbul'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-23 18:55:00 -
İsrail casusları İstanbul'da yakalandı

Türkiye'de yaşayan Filistinli yazılımcı Omar A. ile iş yapma bahanesiyle iletişime geçerek İsrail istihbaratı adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Raed Gazzal'ın İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı bir şirket adına çalıştığı, Filistinli yazılımcı Omar A'nın ise Gazzal'dan iş teklifi aldığı tespit edildi.

İsrail istihbaratı adına çalıştığı belirlenen şüphelilerin iletişime geçtiği Omar A. ile iş teklifiyle ilgili görüşmek için İstanbul'a geldiği, hazırladığı proje karşılığında deneme amacıyla Filistinli yazılımcının hesabına para transfer ettiği belirlendi. İsrail İstihbarat Servisinin zaman zaman bu yöntemle kişilerle görüşme gerçekleştirdiği, bu olayda da bahse konu şirket üzerinden bilgi toplandığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelinin İsrail İstihbarat Servisiyle bağlantılı olduğu yönündeki tespitler üzerine "askeri ve siyasal casusluk" suçlamasıyla 7 Ekim'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı öğrenildi.

Yine İsrail istihbaratı adına Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen F.O.F.H'nin de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Dikkat siber casuslar kimlik avında!
Dikkat siber casuslar kimlik avında!

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dikkat siber casuslar kimlik avında!

Siber dünyada casusluk faaliyetleri hız kesmiyor!
Siber dünyada casusluk faaliyetleri hız kesmiyor!

Teknoloji

Siber dünyada casusluk faaliyetleri hız kesmiyor!

İşte yeni saldırı türü! Siber casusluk sınır tanımıyor!
İşte yeni saldırı türü! Siber casusluk sınır tanımıyor!

Dünya

İşte yeni saldırı türü! Siber casusluk sınır tanımıyor!

Hava araçlarının casusluğundan korkuluyor
Hava araçlarının casusluğundan korkuluyor

Teknoloji

Hava araçlarının casusluğundan korkuluyor

Bahçeli'den sert tepki: Casustur, cezasını çekecektir
Bahçeli'den sert tepki: Casustur, cezasını çekecektir

Siyaset

Bahçeli'den sert tepki: Casustur, cezasını çekecektir

Baykar'daki casusun hedefi bakın neymiş! Skandal ortaya çıktı
Baykar'daki casusun hedefi bakın neymiş! Skandal ortaya çıktı

Teknoloji

Baykar'daki casusun hedefi bakın neymiş! Skandal ortaya çıktı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23