İsrail çarkı! Irkçı kıvırdı: Kelimeleri yanlış seçtim

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Smotrich, pek çok ülkenin tepkisini çeken, Filistinlilere yönelik “etnik temizlik” yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarından geri adım attı.

“Huvvara’nın yeryüzünden silinmesi gerektiği” yönündeki açıklamasının dil sürçmesi olduğunu ifade eden Smotrich, “Kelimeleri yanlış seçtim. Duygu yoğunluğu sırasında yapılmış açıklamalardı” değerlendirmesinde bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve evlerine yönelik saldırılarını ise “terör” olarak nitelendirmeyi kabul etmeyen Smotrich, “Bu, tehlikeli ulusal bir suç ancak terör değil” ifadesini kullandı.

Irkçı Bakan’ın sözleriyle birlikte Yahudi saldırganlar 22 Şubat’ta bir Filistinli’yi öldürmüş, yüzlerce Filistinli’yi yaralamış onlarca ev ve aracı da yakmıştı.

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