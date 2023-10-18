İsrail çağrı yaptı, ardından İsrail uçağı İstanbul'a indi!

İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef almasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestoların ardından, Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları için Tel Aviv'den kalkan Arkia Havayolları'na ait bir uçak İstanbul'a indi. Uçağın 19.30'da İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu'nun, Türkiye'deki vatandaşlarına dün yaptığı açıklamayla Türkiye'yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu. Bugün ise Arkia Havayolları'na ait bir uçak, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçerek uçağın kapısına gitti. Burada yapılacak güvenlik kontrolünün ardından yolcular uçağa alınacak. Arkia uçağının 19.30'da İstanbul'dan havalanması bekleniyor. Öte yandan İsrail vatandaşları için El Al Havayolları'na ait ikinci bir uçağın ise 22.00 sıralarında İstanbul'da olcağı öğrenildi.

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