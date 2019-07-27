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İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!

Mayıs'ta göreve gelen Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'yi ziyaret eden İsrail Büyükelçisi Dan Oryan, tek elle amuda kalkarak şaklabanlık yaptı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:46
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!

Kuzey Makedonya'nın İsrail Büyükelçisi Dan Oryan, 6 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Stevo Pendarovski'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şaklabanlık yaptı

Jimnastik geçmişi de olan Oryan, Pendarovski'yi ziyaretinde tek elinin üzerinde amuda kalktı.

“Ne kadar komik olacağı hakkında kanıt olabilir”

Fotoğrafı Facebook hesabından paylaşan Stevo Pendarovski, “İsrail Büyükelçisi'nin amuda kalktığı bu fotoğraf, hem bir ilham kaynağı hem de spor yapmanın ne kadar önemli ve bazen komik olacağı hakkında bir kanıt olabilir.” ifadelerini kullandı.

Pendarovski'yle iki ülke arasındaki muhtemel işbirliklerini de görüşen Oryan, aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Balkan Ülkeleri Direktörlüğü görevini de yürütüyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:46
  1. Dan Oryan
  2. Stevo Pendarovski
  3. amuda kalktı

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