İsrail Büyükelçisi Amman Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Büyükelçi Amir Weissbrod'a İsrail hükümetine iletmek üzere, "Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm eylem ve ihlallerin acilen durdurulması" talebinin yer aldığı bir mektup verildi

AMMAN (AA) - Ürdün yönetimi, İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod'u İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Süfyan el-Kudat yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Weissbrod'un Bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Kudat, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin, Weissbrod'a, İsrail hükümetine iletmek üzere, "Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm eylem ve ihlallerin acilen durdurulması" talebinin yer aldığı bir mektup verdiğini belirtti. Kudat, "Görüşme esnasında Weissbrod'a, Ürdün yönetiminin, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın, Mescid-i Aksa'daki mevcut statü ve Yahudilere burada ibadet etme izni verilmesi yönündeki açıklamalarını kınadığı iletildi." ifadesini kullandı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının tamamının "sadece" Müslümanların ibadet alanı olduğunun vurgulandığı kaydedildi. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, geçen salı günü Yahudilerin de ibadet etmesi için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu. Son olarak, Kurban Bayramı'nın ilk günü İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudiler gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti. Filistinliler, Yahudilerin baskınını engellemek isterken Harem-i Şerif içinde İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmış, saldırıda 61 Filistinli yaralanmıştı.



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