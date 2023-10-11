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Dünya

İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 09:27:00 - 2023-10-11 09:33:12

İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş hali her geçen gün karşılıklı büyük kayıpların verilmesiyle devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan son görüntülerde El Kassam Tugayı'na ait askerlerin İsrail'in Ashkelon kentine sızdığı görülüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası başlayan İsrail-Filistin çatışması 5. gününde.

Dünyanın gözünün kulağının çevrildiği İsrail-Filistin gerginliğinden görüntüler gelmeye devam ediyor.

İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARI ASHKELON'A SIZDI

Bu defa da bölgede yaşanan sokak çatışmalarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Hamas'ın silahlı kolu El Kassam Tugayları'nın İsrail'in Ashkelon kentine sızdığı görüntüler dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan bu sızma görüntülerinde İsrail askerleriyle yaşanan sokak çatışmaları da görülüyor.

İşte Aksa Tufanını başlatan o füzeler Kassam Tugayları, yeraltı tünellerindeki füzelerinin görüntülerini yayınladı.
İşte Aksa Tufanını başlatan o füzeler Kassam Tugayları, yeraltı tünellerindeki füzelerinin görüntülerini yayınladı.

Sosyal Medya

İşte Aksa Tufanını başlatan o füzeler Kassam Tugayları, yeraltı tünellerindeki füzelerinin görüntülerini yayınladı.

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