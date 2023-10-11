İsrail bunu hiç beklemiyordu! Kassam Tugayları, Ashkelon'a sızdı!
İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş hali her geçen gün karşılıklı büyük kayıpların verilmesiyle devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan son görüntülerde El Kassam Tugayı'na ait askerlerin İsrail'in Ashkelon kentine sızdığı görülüyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası başlayan İsrail-Filistin çatışması 5. gününde.
Dünyanın gözünün kulağının çevrildiği İsrail-Filistin gerginliğinden görüntüler gelmeye devam ediyor.
İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARI ASHKELON'A SIZDI
Bu defa da bölgede yaşanan sokak çatışmalarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Hamas'ın silahlı kolu El Kassam Tugayları'nın İsrail'in Ashkelon kentine sızdığı görüntüler dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ayrıca sosyal medyada paylaşılan bu sızma görüntülerinde İsrail askerleriyle yaşanan sokak çatışmaları da görülüyor.
Sosyal Medya
İşte Aksa Tufanını başlatan o füzeler Kassam Tugayları, yeraltı tünellerindeki füzelerinin görüntülerini yayınladı.
Dünya
Kassam Tugayları'nın Demir Kubbe'ye rağmen paramotorlu operasyonu nasıl başarılı oldu? İşte cevabı