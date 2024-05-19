  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail bu kez komşu ülkeye gözünü dikti! 'Saldırılar durmazsa işgal ederiz'
Dünya

İsrail bu kez komşu ülkeye gözünü dikti! 'Saldırılar durmazsa işgal ederiz'

Yeniakit Publisher
2024-05-19 20:09:00 -
İsrail bu kez komşu ülkeye gözünü dikti! 'Saldırılar durmazsa işgal ederiz'

Gazze ve Refah'ta sivil katliamı yapan işgalci İsrail bu kez Lübnan'ı tehdit etti.

Katil İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Smotrich, İsrail'in kuzeyinde, Hizbullah füzelerinin hedefi olan Celile bölgesinde partisinin düzenlediği toplantıda bir konuşma yaptı.

"İsrail ordusu savunma için bir saldırı başlatmalı"

"Ateşin tamamen kesilmesi ve (Lübnan'ın güneyindeki) Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi için Hizbullah'a açık bir ültimatom vermeliyiz." diyen Smotrich, şunları söyledi:

"Hizbullah taleplerimize tam olarak yanıt vermezse İsrail ordusu, güney Lübnan'daki bir bölgenin karadan girişi ve askeri kontrolü de dahil olmak üzere, Lübnan topraklarının derinliklerindeki kuzey kasabalarını savunmak için bir saldırı başlatmalı."

Hizbullah'tan, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hizbullah, katil İsrail'e ait askeri noktaları vurdu
Hizbullah, katil İsrail'e ait askeri noktaları vurdu

Dünya

Hizbullah, katil İsrail'e ait askeri noktaları vurdu

Katil İsrail'in savaş kabinesinde kriz! Netanyahu tehdit edildi
Katil İsrail'in savaş kabinesinde kriz! Netanyahu tehdit edildi

Dünya

Katil İsrail'in savaş kabinesinde kriz! Netanyahu tehdit edildi

Dışişleri'nden soykırımcı İsrail'in bakanı Katz'a fotoğraflarla tarihi ders!
Dışişleri'nden soykırımcı İsrail'in bakanı Katz'a fotoğraflarla tarihi ders!

Gündem

Dışişleri'nden soykırımcı İsrail'in bakanı Katz'a fotoğraflarla tarihi ders!

Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik! Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından yine Fetö yine İsrail çıktı
Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik! Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından yine Fetö yine İsrail çıktı

Gündem

Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik! Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından yine Fetö yine İsrail çıktı

İsrail’de tansiyon yüksek! Rest çekip süre verdi: İşte krizin merkezindeki 6 madde…
İsrail’de tansiyon yüksek! Rest çekip süre verdi: İşte krizin merkezindeki 6 madde…

Gündem

İsrail’de tansiyon yüksek! Rest çekip süre verdi: İşte krizin merkezindeki 6 madde…

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla kişi öldü
İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla kişi öldü

Gündem

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla kişi öldü

İsrail Gazze'de katliama devam ediyor! Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdular
İsrail Gazze'de katliama devam ediyor! Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdular

Gündem

İsrail Gazze'de katliama devam ediyor! Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23