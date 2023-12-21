İsrail böyle talimat vermiş! Gördüğünüz herkesi vurun

Geçtiğimiz cuma günü Gazze’de 3 İsrailli rehinenin işgalci askerler tarafından katledilmesi, esir aileleri arasında infial uyandırmış ve İsrail ordusu özür dilemek zorunda kalmıştı. İsrail’in kamu yayıncısı KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ateşkes için baskıların artmasına da neden olan olayın arkasında skandal bir talimat olduğunu ortaya çıkardı.

Gözünü kırpmadan vurdu

KAN’ın haberine göre Gazze’deki işgalin başlamasından önce İsrail ordusundan tüm askerlere “gördüğünüz herkesi vurun” talimatı verildi. Soruşturmada, ilk iki rehine Alon Shamriz ve Samar Talalka’yı vurarak öldüren İsrail keskin nişancısının, taşıdıkları beyaz kumaşı tanımadığının belirlendiği bildirildi. Göreve başlarken aldığı brifingde keskin nişancıya, tüm bölgenin savaş alanı olduğu ve şüpheli herkese ateş açmasına izin verildiği söylendi. Öte yandan İsrailli askerler ile birlikte tutulan bir eğitimli köpeğin, 3 esirin yerini ve seslerini tespit ettiği de İsrail medyasında paylaşıldı.

Yaralı olmasına rağmen öldürdü

Soruşturma ayrıca üçüncü rehine Yotam Haim’in, Shamriz ve Talalka ile birlikte vurulduktan sonra yakındaki bir binaya kaçmayı başarması nedeniyle öldürülmesinin özellikle korkunç olduğunu ortaya çıkardı. Tabur komutanı daha sonra askerlere ateşi kesmeleri için bağırdı ancak içlerinden biri, Haim ikinci kez binadan çıktıktan sonra onu vurup öldürdü. İsrail ordusu, rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yemek artıklarını kullanarak yardım istediklerini kaydettikleri bir pankart yazdıkları belirtmişti. İsrail yetkilileri, beyaz bayrak taşıyan rehinelerin öldürülmelerinin, “angajman kurallarının” ihlali olduğunu kabul etmişti.

Hastanelerde de uygulamıştı

İşgalci askerler kuşattıkları hastanelerde de aynı angajman kurallarını uyguladı. Hastane baskınlarından sağ kurtulan Filistinlilerin tanıklıklarına göre işgalci güç kuşatma altına aldığı sağlık tesislerinin kapısında asker ve tanklarını konuşlandırarak harekete eden her şeyin vurulması emrini vermişti. İşgalci gücün yine Gazze’nin kuzeyinden güneyine kaçan sivilleri de hedef gözetmeksizin katlettiğine yönelik görüntüler yayınlandı.

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