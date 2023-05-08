İsrail biri çocuk 19 Filistinliyi kaçırdı!
Siyonist işgal rejimi, Batı Şeria ile Kudüs'te aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 19 Filistinliyi alıkoydu.
Siyonist rejimin sözde askerlerinin, Kudüs'ün İseviye beldesinde 12 yaşındaki Muhammed Yasir Derviş'i, Batı Şeria'da ise Beytüllahim'de 9, Ramallah'ta 4, Cenin'de 3, Nablus'ta ve Kalkilya'da birer kişi olmak üzere 18 Filistinliyi esir aldığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskın düzenleyen siyonist işgalciler, çeşitli iddialarla Filistinlileri esir alıyor.
Genellikle gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen siyonist işgal rejimi, arama yaptıkları evlerin altını üstüne getirerek eşyalara zarar veriyor, uykudan uyandırdıkları kadın, çocuk ve yaşlıları korkutuyor.
Esir alınan Filistinliler hiçbir gerekçe gösterilmeden günlerce sözde "gözaltı merkezleri"nde tutuluyor. (İLKHA)
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