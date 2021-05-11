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Gündem “İsrail bir terör devletidir!”
Gündem

“İsrail bir terör devletidir!”

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu İsrail’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın ile ilgili bir basın bildirisi yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 15:51:00 -
“İsrail bir terör devletidir!”

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu İsrail’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın ile ilgili bir basın bildirisi yayınladı. Hukukçular Derneği yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

“İşgalci İsrail güçlerinin mübarek Ramazan ayının 28. Günü Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın hukuka ve temel insan haklarına aykırıdır.”

“Saldırı!”

“İsrail Yüksek Mahkemesi’nin, Filistinli ailelerin Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi’nden tahliye edilmesine yönelik alt mahkeme kararına yapılan itirazı 10 Mayıs'ta karara bağlaması bekleniyordu. Yapılan itirazın reddedilmesi ve alt mahkemenin kararının onanması halinde yüzyıllardır aynı yerde yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılarak yerlerine Yahudi ailelerin yerleşmelerine izin verilecek. Ancak İşgalciler, ellerinde tapu olduğunu iddia ederek ve İsrail Yüksek Mahkemesi kararının açıklanmasını beklemeden Şeyh Cerrah Mahallesi’ne gelmeye başlamış ve Filistinli aileleri yüzyıllardır yaşadıkları evlerden çıkarmaya çalışmışlardır.”

“Hukuksuz!”

“İsrail’in Kudüs’ü sistemli işgal girişimleri uluslararası hukuka aykırıdır. Batılı devletler dahil olmak üzere uluslararası toplumun itidal çağrılarına rağmen İsrailli işgalciler yıllardır Doğu Kudüs’ü sistemli olarak işgal etmeye devam etmektedir. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın karakterini ve statüsünü değiştirmeye çalışan işgalcilerin aldığı tüm yasama ve idari önlemler ve eylemler, Sivil Halkın Korunması ile ilgili olarak Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin açık bir ihlalini oluşturmaktadır ve yasal bir geçerliliğe sahip değildir. Filistinlileri kendi vatanlarında göçe zorlayan İsrail politikaları ve İsrail hükümeti tarafından yapılan saldırılar uluslararası hukuk kapsamında insanlığa karşı işlenen suç niteliğindedir.”

“İşgalci İsrail'i kınıyoruz!”

“21. Yüzyılda, insanlığın on iki bin yaşında olduğu bir vakitte, insanlığın gözleri önünde canlı yayında insan katletmek; hukukun dışına çıkıldığı zaman başka hiçbir sınırın kalmadığını resmetmektedir. Bu nedenle tüm insanlık tarihinin hukukunun korunması ve sicillerimizde yarın yeni bir soykırım lekesi olmaması için bugünkü vahşete karşı tüm dünyayı ses vermeye davet ediyoruz.”

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Yorumlar

saffet

Cenevre sözleşmesi imiş Hitler gibi dünyayı dinlemiyor diye düşünüyorum
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