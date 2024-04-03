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Gündem Terör devleti İsrail bildiğini okumaya devam ediyor! BM, İsrail'in yardımları engellemeye devam etiğini açıkladı.
Gündem

Terör devleti İsrail bildiğini okumaya devam ediyor! BM, İsrail'in yardımları engellemeye devam etiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2024-04-03 16:40:55 - 2024-04-03 16:40:54
Terör devleti İsrail bildiğini okumaya devam ediyor! BM, İsrail'in yardımları engellemeye devam etiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'de yardım kuruluşuna ait aracı hedef almasına tepkiler sürüyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) kuzey Gazze'ye gıda ve diğer yardımları getirmesini engellediğini söyledi.

İsrail ordusunun yaklaşan kıtlıkla karşı karşıya olan binlerce Filistinli'ye yiyecek götüren yardım kuruluşunu kasten hedef alması sonrası Dünya'dan tepkiler artarak devam ederken BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından bir açıklama geldi.

''İsrail Gazze'ye giden yardımları engellemeye devam ediyor''

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) kuzey Gazze'ye gıda ve diğer yardımları getirmesini engellemeye devam ettiğini söyledi.

Ne olmuştu

İsrail,Gazze'de insani yardım faliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşu Word Central Kitchen'nın 7 personeli'ni taşıyan araca hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucunda yardım kuruluşunun 7 personeli hayatını kaybetmişti. 

 

 
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