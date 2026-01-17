İsrail Batı Şeria'da 14 yaşındaki Filistinli genci katletti

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve Yahudi çeteler işgal altındaki Batı Şeria'da 1000'den fazla Filistinliyi katletti.

İsrail ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da kendilerine taş attığı ileri sürülen bir Filistinliyi vurarak öldürdüğünü açıklarken, Filistin Sağlık Bakanlığı öldürülen kişinin 14 yaşında bir çocuk olduğunu belirtti.

El Mugayyir köyünde meydana gelen olayla ilgili olarak Filistinli yetkililerden başka bir açıklama gelmedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, gencin çatışmalara yol açan bir İsrail baskını sırasında öldürüldüğünü belirtti.

Hayatını kaybeden gencin isminin Muhammed Saad Hasan olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Filistinlilerin İsraillilere taş attığı ve bir yolu kapattıklarına dair ihbarlar üzerine güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ileri sürdü.

Askerler, elindeki taşla kendilerine doğru yaklaşan bir kişiyi "uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtıklarını" ve ardından "tehlikeyi bertaraf etmek için bu kişiyi vurarak öldürdüklerini" söyledi.

Batı Şeria'da İsrail işgal güçleri ve silahlı Yahudi çetelerin saldırıları son dönemde daha da arttı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve Yahudi çeteler işgal altındaki Batı Şeria'da 1000'den fazla Filistinliyi katletti.

Kaynak: Mepa News