İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya büyük suçlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten Başsavcı Liat Ben Ari, Netanyahu’nun medya patronlarıyla çıkar alışverişlerinde bulunma arayışına atıfta bulunarak yetkisini ‘yasadışı’ olarak kullandığını ifade etti.

AFP’nin haberine göre, Ari açıklamasında, Başbakanın kendisine emanet edilen geniş hükümet otoritesini, İsrail'deki ana medya sahiplerinden haksız menfaatler elde etmek için kullandığını belirtti.

Netanyahu bugün, yolsuzluk davasının devam ettiği Doğu Kudüs’teki Merkez Mahkeme’ye geldi. Bugün rüşvet, dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanma suçlarından Başbakan’ın aleyhinde tanıklar dinlenecek. Netanyahu ise suçsuz olduğunu iddia ediyor.

Solun ve medyanın kendisini devirmek için bu suçlamalarda bulunduğunu ifade eden İsrail Başbakanı, arkadaşlarından hediye kabul etmesinin yasalara aykırı olmadığını söyledi.

Netanyahu’nun, Dava-1000, Dava-2000 ve Dava-4000 adlı 3 dosyada rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali suçlamalarıyla yargılanması dikkat çekiyor. Duruşmalar, Netanyahu’nun, iş adamı Shaul Elovitch’in sahibi olduğu Bezeq medya şirketine ait Walla News adlı internet sitesinde, kendisi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete rüşvet vermekle suçlandığı Dava-4000 dosyası ile başlayacak.

Savcılık, geçtiğimiz günlerde savunma avukatına, Yeshua ve Elovitch arasında rüşvetlerin ayrıntıları dair yapılan konuşmaların yer aldığı 7 ses kaydı verdi. Mahkeme, Netanyahu’nun, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanarak, iş adamı Arnon Milchan'dan pahalı hediyeler aldığı iddia edilen Dava-1000 adlı dosyasını da görüşecek. Dava-2000 adlı üçüncü dosyada ise Netenyahu’nun kendisi ve ailesi lehine haber yapılması için Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes ile gerçekleştirdiği toplantıların arka planına dair suçlamalar yer alıyor.