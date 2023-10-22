İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabısı bıraktılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepsi göstermek için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde toplanan TÜGVA üyeleri ve gençlerden oluşan bir grup, sabah namazını kıldı.

İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüyen grup "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gençleri olarak İsrail'i telin etmek için toplandıklarını söyledi.

Çiçen, İsrail'in, Filistin'de 15 günde binlerce insanı vahşice katlettiğini ve bunu sürdürdüğünü belirterek, saldırılarda 500'ün üzerinde çocuk, kadın, yaşlı ve gencin yaşamını yitirdiğini aktardı.

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İsrail'in zulmün sınırlarının her geçen gün Gazze'de daha da genişlediğini dile getiren Çiçen, şöyle devam etti:

"Dünya Filistin halkının çığlıklarına sessiz kalıyor. Medeniyet timsali diye bize yutturulan Batı, tüm bu katliamları kınamaktan öteye geçmiyor. Yakın bir geçmişe kadar 3 semavi dinin halkları tarafından barış ve sükunetin hüküm sürdüğü topraklarda artık kan ve gözyaşı birbirinden ayırt edilemiyor. Gün tüm dünya Müslümanlarının birlik olma günüdür. Acımız, tepkimiz, gözyaşımız ve direnişimiz ortak olmalıdır. Terör devleti İsrail, günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin halkına soykırım uygulamaktadır."

Çiçen, barışı temin edebilmek için var gücüyle çalışan Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve haklı gerekçesi olmadığını belirterek, "Siyonist İsrail vicdansızlığını özellikle çocuklar üzerinden pekiştirmekten geri durmuyor. Bebekler, kadınlar öldürülüyor. Siyonist İsrail, vahşetine vahşet katıyor. Biz Müslümanlar bunun hesabını sormaktan geri durmayacağız. Filistin'de çocukları ve kadınları öldüren İsrail bilmelidir ki o topraklardan yok oluncaya kadar biz çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Grup daha sonra, Başkonsolosluğun bulunduğu binanın önüne çocuk ayakkabıları bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldı.