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İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin protestosu

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 00:07
İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin protestosu

Levent'teki başkonsolosluk önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şube Başkanlığı öncülüğünde toplanan grup, çeşitli pankartlar açtı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ettiğini söyledi.

Siyonist İsrail'in kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseri olduğunu dile getiren Genç, "Siyonist İsrail var olduğu günden bu zamana bölgedeki kaosun, çatışmaların ve belirsizliğin ana müsebbibidir. İşgalcileri, işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak Müslümanların ana görevidir. Büyük İsrail hedeflerini onların başlarına yıkmak Müslümanların boynunun borcudur ve yıkacağız inşallah." diye konuştu.

'En ufak bir şiddetin karşılığı misliyle uygulanmalı'

Karşılarında meskenleri, mabetleri, okulları ve sağlık merkezlerini vurmaktan imtina etmeyen, acımasız bir zihniyetin olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"İsrail'e karşı her platformda en sert yaptırımlar uygulanmalıdır. Yaptırımlar uygulanırken Filistin halkının mağdur olmayacağı tedbirler alınmalıdır. En ufak bir şiddetin karşılığı İsrail'e en kısa sürede ve misliyle uygulanmalıdır. Toplumsal barış ve uzlaşmanın zemini hazırlanmalıdır. Siyonist akla karşı birlikte hareket edilmelidir. Filistin halkı istediği neticeyi alıncaya kadar ve sonrasında yalnız bırakılmamalıdır. Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ambargo kaldırılmalı."

Basın açıklamasının ardından İsrail saldırısında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 00:07
  1. İstanbul
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Anadolu Gençlik Derneği

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