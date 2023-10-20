  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Filistin mesajı!

Prof. Erbaş küffara Ayasofya'nın minberinden seslendi!

Bölgeye gemi hastane göndermeye, hazırız çağırısı! Bakan Koca Gazze halkı için çağrısını yineledi

Akdemisyen var akademisyen var!

İsrail katliamını sürdürüyor! Can kaybı 4 bin 137'ye yükseldi

Fitch'ten Türk bankaları için öngörü: Dünyaca ünlü banka iyimser analiz yaptı! Türkiye için flaş tahmin!

'2 aydır saklıyoruz' diyerek duyurdular: Türkiye ile operasyona başlıyoruz!

Şeytanın avukatlığına soyundular: SİZ ŞEYTAN LİLİTH'İN TAKİPÇİLERİ MİSİNİZ?

3. dünya savaşı mı çıkacak? 'İsrail'in Filistin'den sonraki hedefi Türkiye'

İsrail'den Katar şeyhi Al-Sani'yi çılgına çevirecek karar! Sonunda bunu da yaptılar
Gündem İsrail basını açıkladı: Uluslararası baskı görüyoruz
Gündem

İsrail basını açıkladı: Uluslararası baskı görüyoruz

Yeniakit Publisher
2023-10-20 23:24:00 -
İsrail basını açıkladı: Uluslararası baskı görüyoruz

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelemesi için İsrail'e uluslararası baskı yapıldığı bildirildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda konuya dair bir haber yayımlandı.

Habere göre Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen müzakereler sonlanana kadar Gazze'ye yönelik kara harekatını ertelemesi yönünde İsrail'e uluslararası baskı yapılıyor.

Baskıyı yapan taraflara ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrailli yetkililer, hemen her gün Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne kara harekatı yapmayı planladığı yönünde açıklamalar yapıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun "yakın" olduğu mesajını vermişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğerleri mültecileri denize gömüyor, o ülke kapımız açık dedi!
Diğerleri mültecileri denize gömüyor, o ülke kapımız açık dedi!

Gündem

Diğerleri mültecileri denize gömüyor, o ülke kapımız açık dedi!

Selçuk Bayraktar: 'Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız' 
Selçuk Bayraktar: 'Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız' 

Gündem

Selçuk Bayraktar: 'Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardıma hazırız' 

Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den tehdit: "Kısık sesli bir adam.."
Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den tehdit: "Kısık sesli bir adam.."

Gündem

Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den tehdit: "Kısık sesli bir adam.."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23