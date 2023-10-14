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Gündem İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze sınırında
Gündem

İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze sınırında

Yeniakit Publisher
2023-10-14 18:04:00 -
İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze sınırında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırına geldi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüştü. Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden bilgi aldı.
Netanyahu'nun bu hamlesi, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana sınıra yaptığı ilk ziyaret oldu.

 

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