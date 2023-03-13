İsrail, 'BAE ile ilişkilerin gerilediği, büyük huzursuzluk' haberlerini yalanladı! Peş peşe açıklamalar

İsrail hükümeti, Filistinlilere karşı izlenen aşırı sağcı politikalar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerin gerilediği iddialarını yalanladı.İsrail'deki "Kanal 12" televizyonunun "BAE ile ilişkilerin gerilediği" yönündeki haberinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden, İsrail Dışişleri Bakanlığından ve İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliğinden peş peşe yazılı açıklamalar yapıldı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yayınlanan haberin asılsız olduğu, İsrail'in BAE ile her alanda verimli diplomatik görüşmeler yaptığı belirtildi.İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Yayınlanan haberin aksine BAE ile İsrail arasındaki ilişkiler güçlü ve devamlı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, iki ülke arasındaki gümrük anlaşmasında son dönemde varılan mutabakatın da ilişkilerin güçlü olmasının bir delili olarak kabul edileceği kaydedildi.

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Emir Hayik da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "her iki tarafı da iyi tanıyan Abu Dabi'deki üst düzey kaynaklarla yapılan görüşmelerden, İsrail medyasında çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığı sonucunu çıkardığını" belirtti."Kanal 12" televizyonunun dünkü haberinde, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi" yönündeki açıklamalarının, İsrail-BAE ilişkilerini olumsuz etkilediği ifade edilmişti.

Haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın İsrail kaynaklarına, "Netanyahu'nun hükümette kontrolü elinde bulundurduğundan emin olmadığımız sürece işbirliği yapamayız." şeklinde mesaj verdiği aktarılmıştı. BAE, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını ve Smotrich'in "ırkçı" açıklamalarını kınamıştı.