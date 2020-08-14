İsrail-BAE anlaşmasına İran'dan ilk tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, terör devleti İsrail ile ilişkileri normalleşme konusunda anlaşmaya varan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Filistin ve Kudüs davasına sırtını döndüğünü kaydetti.

Abdullahiyan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yer alan hesabından siyonist İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Anlaşmanın bölgesel barışa hizmet etmeyeceğini ifade eden Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin, sahte ve suçlu İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme adına yeni yaklaşımı, barış ve güvenliği sağlamaz yalnızca siyonistlerin suçlarının devam etmesine hizmet eder." dedi.

"BAE, bu stratejik hata ile siyonizmin ateşine yakalanacak"

BAE yönetiminin, Filistin ve Kudüs davasına sırtını döndüğünü kaydeden Abdullahiyan, bu tutumunun hiçbir gerekçesinin olmadığını bildirdi.

Abdullahiyan, "BAE, bu stratejik hata ile siyonizm ateşine yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin'den sert çıkış

Filistin de BAE'nin İsrail ile imzaladığı anlaşma sonrası BAE’ye tepki gösterdi ve büyükelçisini geri çağırdı. Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Malki yaptığı açıklamasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan büyükelçinin acilen geri çağrıldığını bildirdi.

Filistin tarafından yapılan açıklamada, BAE’nin, işgal devleti İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya alması karşılığında ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme planları gölgesinde bu anlaşmaya vardığı kaydedildi.