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Dünya İsrail aylar önce Rusya'yı tehdit etmişti
Dünya

İsrail aylar önce Rusya'yı tehdit etmişti

Yeniakit Publisher
2024-03-23 01:24:00 -

Rusya'da bu akşam yaşanan terör saldırısı, aylar önce İsrail'in iktidardaki Likud Partisi’nden Amir Weitmann'ın Rusya'ya yönelik tehditlerini akıllara getirdi.

yeniakit.com.tr

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik terör saldırısı sonrası en az 40 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırısını kimin yaptığı netleşmezken, İsrail'in iktidardaki Likud Partisi’nden Amir Weitmann'ın Rusya'yı tehdit eden açıklamaları akıllarda soru işaretlerine neden oldu.


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Weitmann, Rusya'yı tehdit etmişti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud partisinden Amir Weitmann, Rusya devletinin televizyon kanalı Russia Today (RT) yayına katılmıştı

Rusya hükümetini tehdit eden Amir Weitmann, "Rusya Devleti tarafından fonlanıyorsunuz ve Rus propagandası yapıyorsunuz. Söylediklerinize dikkat edin. Biz bu savaşı bitireceğiz, kazanacağız çünkü güçlüyüz. İşimiz bittikten sonra işimiz bittikten sonra Rusya da bedel ödeyecek. Rusya İsrail'in düşmanlarını destekliyor. Rusya, bize soykırım yapmak isteyen Nazileri destekliyor ve Rusya bunun bedelini ödeyecek. Şimdi beni dikkatle dinle: Bu Nazilerle işimizi bitireceğiz, ne kadar vaktimizi alırsa alsın bu savaşı kazanacağız. Yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Geleceğiz ve Ukrayna'nın kazandığına emin olana kadar durmayacağız. Rusya'nın bedel ödediğinizden emin olana kadar durmayacağız. Siz ve İsrail'in tüm düşmanları Yahudilerin soykırıma uğraması için destek olan herkese bedel ödeteceğiz. Bunların hiçbirini unutmayacağız" demişti.

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