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Dünya İsrail askerlerinin inlerine girdiler
Dünya

İsrail askerlerinin inlerine girdiler

Yeniakit Publisher
2023-12-16 22:13:00 -

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de işgalci İsrail askerlerinin bulunduğu çadıra baskın yaptığı görüntüleri paylaştı.

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin olduğu çadıra düzenledikleri saldırının görüntülerini yayınladı.

Gazze Şeridi'nde katliama devam eden işgalci İsrail ordusunun askerleri, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları savaşçıları karşısında zor zamanlar yaşıyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin bulunduğu çadıra yaptıkları baskının görüntülerini yayınladı.

Sürünerek sessizce çadıra yanaşan Kassam Tugayları, roketle düzenledikleri saldırının ardından çadıra yöneldi. Çıkan çatışmada çok sayıda İsrail askeri öldürüldü.

Öte yandan Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda Gazze'yi işgal eden İsrail ordusuyla alakalı sahada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Han Yunus'ın doğusunda 3 İsrail tankının Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı, kentin kuzey doğusunda bir tankın da direnişçiler tarafından imha edildiği aktarıldı.

Yine kentin doğusunda İsrail askeri araçlarının bulunduğu noktanın bombalandığı, bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin roketle hedef alındığı, ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi. Ayrıca 7 kişilik bir timin yere döşenmiş 2 patlayıcıyla hedef alındığı, aralarında ölü ve yaralıların bulunduğu, desteğe gelen başka birliğin de üçüncü bir patlayıcıyla hedef alındığı aktarıldı. Deyr el-Belah kentinde de bir İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle bombalanması sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
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