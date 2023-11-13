'İsrail askerlerine yardım topluyoruz' Bakın neler yaşandı
Türkiye ve dünyada İsrail'e destek çıkan dev firmalar boykot ediliyor. Bu boykotu genişletmek isteyen bir kişi çektiği video ile Starbucks, Burger King, McDonald's gibi yerlerde bulunan kişilere 'İsrail'e yardım topluyoruz. Filistinli çocuklar ölsün diye Sen de yardım etmek ister misin?' sorusunu yöneltip yardım toplamak istedi işte sonuç.
İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı İsrail'e destek veren bazı şirket ve markalar boykot ediliyor.
Bu firmalar arasında, Starbucks, Burger King, McDonald's ve Coca Cola gibi dünya devleri bulunuyor.
İsrail'e yardım topladığını söyledi
Boykota dikkat çekmek için hazırlanan videoda Starbucks, Burger King, McDonald's gibi yerlerde yemek yiyen insanlara 'Türkiye'de İsrail askerlerine yardım topluyoruz. Sen de yardım etmek ister misin?' sorusu yöneltildi.
Sosyal medyada yayınlanan bir video büyük bir dikkat çekti. 'İsrail'e yardım topluyoruz. Filistinli çocuklar ölsün diye Sen de yardım etmek ister misin?' sorusunu sordu. İnsanlar önce anlamadan bağış yapmak istedi ama sonrasında İsrail askerlerini duyunca büyük şok yaşadı. Videoyu çeken kişi insanlara "İsrail'e mi yardım etmek istiyorsun?" diyerek onları bir kez daha uyarmak zorunda kaldı. Kimse İsrail askerleri için para vermedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İnsanları uyardı
Ancak vidoyu çeken kişi insanları, "Buralarda yediğiniz her şey Filistinlilere karşı bomba ve kurşun olarak dönüyor." diyerek uyardı.
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