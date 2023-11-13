'İsrail askerlerine yardım topluyoruz' Bakın neler yaşandı

İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı İsrail'e destek veren bazı şirket ve markalar boykot ediliyor.

Bu firmalar arasında, Starbucks, Burger King, McDonald's ve Coca Cola gibi dünya devleri bulunuyor.

İsrail'e yardım topladığını söyledi

Boykota dikkat çekmek için hazırlanan videoda Starbucks, Burger King, McDonald's gibi yerlerde yemek yiyen insanlara 'Türkiye'de İsrail askerlerine yardım topluyoruz. Sen de yardım etmek ister misin?' sorusu yöneltildi.

Sosyal medyada yayınlanan bir video büyük bir dikkat çekti. 'İsrail'e yardım topluyoruz. Filistinli çocuklar ölsün diye Sen de yardım etmek ister misin?' sorusunu sordu. İnsanlar önce anlamadan bağış yapmak istedi ama sonrasında İsrail askerlerini duyunca büyük şok yaşadı. Videoyu çeken kişi insanlara "İsrail'e mi yardım etmek istiyorsun?" diyerek onları bir kez daha uyarmak zorunda kaldı. Kimse İsrail askerleri için para vermedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsanları uyardı

Ancak vidoyu çeken kişi insanları, "Buralarda yediğiniz her şey Filistinlilere karşı bomba ve kurşun olarak dönüyor." diyerek uyardı.