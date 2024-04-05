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Dünya İsrail askerlerine füzeli saldırı
Dünya

İsrail askerlerine füzeli saldırı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 01:50:00 -
İsrail askerlerine füzeli saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ve araçlarını hedef alan saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Her iki grup Telegram hesaplarından ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Kudüs Seriyyelerinin açıklamasında, İsrail'e ait bir İHA'nın düşürüldüğü, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı ve aynı mekanda bir tankın da havaya uçurulduğu aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri, Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi çevresi ve El-Arayişiyye bölgesi ile Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin bölgesindeki düşman askerlerinin havan toplarıyla vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in güneyindeki Netivot yerleşim birimi ile çevresinin, Askalan (Aşkelon) ve Sderot kentleri ile Gazze sınırındaki yerleşim birimlerinin roket salvosu ile Kfar Aza yerleşim biriminin ise havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırıların, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçlara verilen bir cevap olduğu ifade edildi.
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Kassam Tugayları ise açıklamasında, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın Yasin-105 füzesiyle hedef alındığını duyurdu.

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