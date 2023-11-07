İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri kentin kuzeyindeki Sair beldesine gece baskın düzenledi.
İsrail askerleri, baskın sırasında çıkan olaylarda 24 yaşındaki Sad Nemr el-Ferruh'u öldürdü, biri ağır 2 kişiyi yaraladı.
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