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Gündem İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Gündem

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-11-07 08:31:00 -
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri kentin kuzeyindeki Sair beldesine gece baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskın sırasında çıkan olaylarda 24 yaşındaki Sad Nemr el-Ferruh'u öldürdü, biri ağır 2 kişiyi yaraladı.

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