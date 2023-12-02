İsrail askerinin karşısına çıkarak Gazze şarkısını söyledi! Sonra olanlar sizi şaşırtacak
Endonezyalı sanatçı ve YouTube fenomeni Nebile Takiyye İsrail askerinin karşısında Gazze şarkısı söyledi. . Şarkı bitince İsrail askeri Nebile'nin söylediğini şarkının kendisini ağlattığını dile getirdi.
Endonezyalı sanatçı ve YouTube fenomeni Nebile Takiyye, görüntülü konuşma uygulaması üzerinden babasıyla beraber müzik performansı sergilediği bir gece İsrail askeri ile karşılaştı. İsrail askeriyle karşılaştığını fark eden Nebile hiç bozuntuya vermeden Gazze şarkısını söyledi. Şarkı bitince İsrail askeri Nebile'nin söylediğini şarkının kendisini ağlattığını dile getirdi.
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