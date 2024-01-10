  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın için görülmemiş tahmin! Duyan soğuk havaya bakmayıp kuyumculara akın edecek

Mansur’un Togo çıkmazı 25 milyon alınsaydı konu kapanacaktı

İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı! 'Bu hafta fırsat haftası!'

CHP’nin komünizm aşkı Kadıköy’e kadar

Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı

Erken yaşta evlilik tartışması: İkiye bölündüler… Bulgaristan'da AYM'ye başvurdular

Kışlık konserve insanı ağlatır mı? Bu konserveleri yapanlar tadına bakamadan hayatını kaybetti...

Asıl fail nefret tohumu ekenler

İsrail hastanelere talimat verdi! Binlerce yaralı için hazırlık yapın İşte korkularının nedeni bu!

İkinci akıllı cihaz da tanıtıldı! Togg'un T10F modeli neler vadediyor?
Gündem İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"
Gündem

İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

Yeniakit Publisher
2024-01-10 13:32:00 - 2024-01-10 13:34:20

İsrail'de İbranice yayın yapan Walla internet sitesi, haftalardır Gazze'de katliam yapan İsrail askerlerinin tartıştığı görüntüleri yayınladı. Bir yedek asker bölgeyi ziyaret eden üst düzey bir subaya "Savaşırken bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sormaya ne dersiniz? Hiçbir şey yokmuş gibi yanımızdan geçip gidiyorsunuz" dedi ve Mossad'ın istiharat skandalına bir yenisi şu sözlerle ekledi:

"Aldığımız istihbaratların burayla hiçbir ilgisi yok. Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

"SAYISIZ MÜHİMMATLARI VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Açıklamalarının devamında üst düzey komutanların çatışmalarda hiçbir iş yapmadığını belirterek eleştiren İsrail askeri "Savaşmış gibi sadece fotoğraf çektirip gidiyorlar bu utanç verici. Hamas çılgınca büyük bir savaşa hazırlandı, sayısız mühimmatları var gibi gözüküyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askerlere olan biteni sormak çok mu zor? Yaşlı insanlar bile burada savaşıyor ve durumları oldukça kötü. Kaç haftadır evimize gidemiyoruz, eşimizi ve çocuklarımızı göremiyoruz"

183 IDF ASKERİ İSRAİL'DE ÖLDÜ

İsrail ordusu (IDF) 3 aydır devam eden savaşta toplam 183 askerlerinin öldürüldüğünü bildirdi. Yetkililer yaralı sayısını ise bin 24 olarak açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir mücahid, 4 israil askerini imha etti!
Bir mücahid, 4 israil askerini imha etti!

Dünya

Bir mücahid, 4 israil askerini imha etti!

İşgalci orduya büyük pusu... 8 İsrail askeri öldürüldü
İşgalci orduya büyük pusu... 8 İsrail askeri öldürüldü

Gündem

İşgalci orduya büyük pusu... 8 İsrail askeri öldürüldü

İsrail mezarlıklar müdürü: Saatte 1 İsrail askeri defnediyoruz
İsrail mezarlıklar müdürü: Saatte 1 İsrail askeri defnediyoruz

Gündem

İsrail mezarlıklar müdürü: Saatte 1 İsrail askeri defnediyoruz

Madalyayı hak ediyor... Psikolojisi bozulan İsrail askeri kendi birliğini taradı!
Madalyayı hak ediyor... Psikolojisi bozulan İsrail askeri kendi birliğini taradı!

Dünya

Madalyayı hak ediyor... Psikolojisi bozulan İsrail askeri kendi birliğini taradı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23