İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

"Aldığımız istihbaratların burayla hiçbir ilgisi yok. Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

"SAYISIZ MÜHİMMATLARI VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Açıklamalarının devamında üst düzey komutanların çatışmalarda hiçbir iş yapmadığını belirterek eleştiren İsrail askeri "Savaşmış gibi sadece fotoğraf çektirip gidiyorlar bu utanç verici. Hamas çılgınca büyük bir savaşa hazırlandı, sayısız mühimmatları var gibi gözüküyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askerlere olan biteni sormak çok mu zor? Yaşlı insanlar bile burada savaşıyor ve durumları oldukça kötü. Kaç haftadır evimize gidemiyoruz, eşimizi ve çocuklarımızı göremiyoruz"

183 IDF ASKERİ İSRAİL'DE ÖLDÜ

İsrail ordusu (IDF) 3 aydır devam eden savaşta toplam 183 askerlerinin öldürüldüğünü bildirdi. Yetkililer yaralı sayısını ise bin 24 olarak açıkladı.

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