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Gündem “İsrail askeri üssünü vurduk!”
Gündem

“İsrail askeri üssünü vurduk!”

Yeniakit Publisher
2024-05-31 12:23:00 -
"İsrail askeri üssünü vurduk!"

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan bazı askeri noktalarına İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Branit askeri üssü ve Bağdadi askeri mevziisinin hedef alındığı belirtildi.

Açılamada, Branit askeri üssündeki 91'inci Tugay Komutanlığı ile Bağdadi askeri mevziisinin Burkan füzesiyle tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 322 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü açıklanmıştı.

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Yorumlar

Mak

HIZBULLAH Iran in Sia agziyla konusuyor. 20 senedir Israile füze atiyorlar 20 senede 20 tane Sinek bile vuramadilar.

Erdem

Birbirlerine kartpostal atmışlardır kankiler
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