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Dünya İsrail askeri Batı Şeria'da bir kadını oğlunun yanında katletti!
Dünya

İsrail askeri Batı Şeria'da bir kadını oğlunun yanında katletti!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 10:16:00 -
İsrail askeri Batı Şeria'da bir kadını oğlunun yanında katletti!

İşgalci siyonist askerler, Batı Şeria'da bir araca ateş açarak araçtaki kadını katletti, oğlunu ise yaraladı. İşgalciler, başka bir saldırıda da 17 yaşındaki bir genci katletti.

İşgalci siyonist askerler, Batı Şeria'da bir araca ateş açarak araçtaki kadını katletti, oğlunu ise yaraladı. İşgalciler, başka bir saldırıda da 17 yaşındaki bir genci katletti.

Olay, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad beldesi yakınlarında meydana geldi.

Filistin medyasına göre araçlarıyla bölgede seyahat eden 37 yaşındaki Filistinli Rande Abdullah Accac ile oğluna, işgal askerleri ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kurşunlar kadının sırtına ve oğluna isabet etti. Accac olay yerinde şehit olurken oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan akşam saatlerinde Batı Şeria'da Kalkilya'nın kuzeyindeki Ceyyu kasabasında işgal askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Mühtedi Macid Salim'in de şehit olduğu bildirildi.
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Batı Şeria'da işgal askerlerinin ve siyonist çetelerin saldırıları sonucu Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana şehit olanların sayısının en az 32 olduğu belirtiliyor.

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