  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın, dolar derken ünlü banka euro tahminini duyurdu! Tahminlerini apar topar değiştirdiler

Prof. Erbaş'tan Müslümanlara Filistin çağrısı!

İsrail vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte katliamın yaşandığı hastaneden geriye kalanlar...

Mısır'dan İsrail'e Müslümanları ayağa kaldıracak teklif! Duyan 'yok artık' diyecek

Aralarında kurucu üyeler ve yöneticiler de var: İyi Parti'den art arda istifalar geliyor

İsrail'den skandal açıklama: Hastaneyi bu yüzden vurduk

Filistin katliamı sonrası harekete geçildi: Özlem Zengin açıkladı: Milli yas ilan ediliyor

Rusya'dan Türkiye'deki Ruslarla ilgili flaş karar! Putin imzaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonu'nu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti: Toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz

Hey geri zekalı! O gün geldiğinde adın tarih sayfalarına 'hain' olarak geçecek
Gündem İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı
Gündem

İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 22:57:00 -
İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Tel el-Hawa semtinde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Filistin Kızılayı, saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Filistin Kızılayı, hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu açıkladı. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.
Dün akşam saatlerinde İsrail tarafından Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’ne gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu 471 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda bugüne kadar toplam 3 bin 478 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 65 kişi de yaralandı.

İsrail okul vurdu! Onlarca çocuk şehit var!
İsrail okul vurdu! Onlarca çocuk şehit var!

Gündem

İsrail okul vurdu! Onlarca çocuk şehit var!

İsrail çağrı yaptı, ardından İsrail uçağı İstanbul'a indi!
İsrail çağrı yaptı, ardından İsrail uçağı İstanbul'a indi!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail çağrı yaptı, ardından İsrail uçağı İstanbul'a indi!

İsrail'den ayrıldı! Biden bebek katili dostlarını camdan selamladı!
İsrail'den ayrıldı! Biden bebek katili dostlarını camdan selamladı!

Gündem

İsrail'den ayrıldı! Biden bebek katili dostlarını camdan selamladı!

ABD Adana Konsolosluğu kapatıldı!
ABD Adana Konsolosluğu kapatıldı!

Gündem

ABD Adana Konsolosluğu kapatıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23