İsrail açıkladı: Gazze'deki 3 esirimizi yanlışlıkla öldürdük

7 Ekim'den bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden sürüyor. Sivil yerleşim yerlerini vurup, binlerce Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, bölgede esir tutulan İsraillileri de öldürmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını, ardından da askerlerin esirlere ateş açtığını açıkladı.

"ACI VERİCİ BİR OLAY"

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda esirlerin yanlışlıkla öldürüldüğünü belirten Hagari, “Bu hepimiz için üzücü ve acı verici bir olay. IDF yaşananların sorumluluğunu taşıyor” ifadelerini kullandı.

"OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Hagari esirlerin isimlerini Yotam Haim, Samer Talalka olarak açıklarken, 3. esirin ismini ailesinin talebi üzerine duyurmadı.

Esirlerin kaçtığını ya da Hamas tarafından salıverildiklerini düşündüğünü kaydeden Hagari, olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını belirterek, “Bu olay birliklerin son günlerde zorlu çatışmalara girdiği bir savaş bölgesinde meydana gelen trajik bir olaydır” dedi.

Buna benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için her şeyin yapıldığını vurgulayan Hagari, “IDF olarak bu felaketten duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyor, ailelerin acısını paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.



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