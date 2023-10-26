İsrail, 20 günde 200 bin konutu yıktı!

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu yaklaşık 200 bin konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını bildirdi.

Filistinli Bakan Ziyara, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 20 gündür düzenlediği saldırıların bilançosuna dikkati çekti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktığını aktaran Ziyara, bunun da Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerinin yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını "benzeri görülmemiş suçlar" olarak nitelendiren Ziyara, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı aileleri tümüyle yok etti. Bazı mahalle ve yerleşim bölgelerini, orada yaşayanlarla birlikte yer bir etti. Bombardımanlar sonucu Gazze'deki hastaneler, ibadethaneler, fırınlar, su dolum tesisleri, pazarlar, okullar ve eğitim tesisleri de yıkıldı."

Gazze Şeridi'nde sağlık, iskan, tarım, eğitim ve altyapı gibi yaşamın tüm yönleriyle yok edilmeye çalışıldığının altını çizen Ziyara, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki bölgede temel yaşam ihtiyaçlarının yok edildiğini, insanların bombardımanlarla veya su ve gıdadan mahrum bırakılarak ölüm tehlikesi yaşadığını ifade etti.

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Filistin İskan Bakanı, Gazze'de durumun bu şekilde devam etmesi halinde binlerce sivilin hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 24 Ekim'de yapılan açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.