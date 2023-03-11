İsrail 16 yaşındaki Filistinli çocuğu katletti!
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentinde gerçekleştirdiği bir baskında 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdüğü bildirildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu katletti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerince göğsünden vurulan Emir Avde adlı 16 yaşındaki Filistinli çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, ancak daha sonra çocuğun orada yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylece İsrail güçlerince bu yıl katledilen Filistinli sayısının 80'e yükseldiği bildirildi.
Öte yandan İsrailli bakanların da teşvik mesajlarıyla son dönemde radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında artış meydana geldiği gözlemleniyor.
Kaynak: Mepa News
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