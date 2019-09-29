İsrafta birbirimizle yarışıyoruz!

Gıda israfı ürkütücü boyutlara ulaştı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, israf miktarının 26 milyon ton olduğuna ve 214 milyar liraya karşılık geldiğini belirtti.

Türkiye’de bir senede yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’nın da israf edildiğini dile getiren Akgül, “Bu da 12 milyon ton ürünün ve 25 milyar liranın buhar olması demek” ifadesini kullandı. Meyve ve sebze israfının ihracatın dört katından fazla olduğunu vurgulayan Akgül, ayrıca “Türkiye’de günde 4,9 milyon ve yılda 1,7 milyar ekmek çöpe gidiyor” dedi. Akgül, tüketicileri daha duyarlı olmaya ve gıda tasarrufuna önem vermeye davet etti.