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Aktüel İsrafın zirvesi olan yılbaşı gecesinde ünlülerin bir gecelik vurgunu: İşte o rakamlar!
Aktüel

İsrafın zirvesi olan yılbaşı gecesinde ünlülerin bir gecelik vurgunu: İşte o rakamlar!

Yılbaşı olarak tüm dünyada kutlanan, asıl gayesi ahlaki çöküş ve kapitalist sömürü olan günde, Türkiye'deki birtakım ünlülerin bahsi geçen gecede alacakları sahne ücreti dudak uçuklattı. Listedeki bir çok ünlünün kazandıkları ücretlere rağmen muhtelif zamanlarda ekonomiden dem vurması ise düşündürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 13:40:00 -
İsrafın zirvesi olan yılbaşı gecesinde ünlülerin bir gecelik vurgunu: İşte o rakamlar!

Bir çok dünya ülkesinin Miladi takvimi kabulüyle 1 Ocak tarihinde kutladığı yeni yılın asıl gayesinin ahlaki çöküş ve kapitalist sömürü olduğu biliniyor. Ülkemizde de kutlanan yılbaşı adlı sömürü gecesi, bir çok Türk 'ünlü' sahneye çıkacak. 2021 yılının son gecesi büyük vurgun yapacak ünlülerin kazançları dudak uçuklatıyor.

işte o liste:

Derya Uluğ - Afyon (150 Bin TL)

Deniz Seki - Kıbrıs (250 Bin TL)

Ebru Yaşar - Kıbrıs (300 Bin TL)

Mustafa Ceceli - Mersin (300 Bin TL)

İrem Derici - Konya (350 Bin TL)

Şevval Sam - Sapanca (350 Bin TL)

Serdar Ortaç - Kıbrıs (350 Bin TL)

Edis - Beşiktaş (400 Bin TL)

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs (400 Bin TL)

Ziynet Sali - Antalya (400 Bin TL)

Linet - Sapanca (500 Bin TL)

Serkan Kaya - Kıbrıs (700 Bin TL)

Funda Arar - Kıbrıs (700 Bin TL)

Volkan Konak - Antalya (700 Bin TL)

Hakan Altun - Ankara (750 Bin TL)

Ebru Gündeş - Kıbrıs (900 Bin TL)

Yıldız Tilbe - Sakarya (900 Bin TL)

Hadise - Kıbrıs (900 Bin TL)

Özcan Deniz - Kıbrıs (1 Milyon TL)

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