İsrafın kralı imamoğlu!

HAKKI BİLİR İSTANBUL

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yürüttüğü ‘icraatçı başkan’ ve ‘şeffaf yönetim’ algısını Akit’in ele geçirdiği veriler çürütüyor. AK Parti döneminde İBB bütçesinin yüzde 53’ünün yatırıma ayrılırken bu rakamın İmamoğlu yönetiminde yüzde 37’ye kadar düştüğü ortaya çıktı. İBB 2021 bütçesinden günlük 72.5 milyon lira gibi devasa bir para harcarken, sıfırdan başlayıp bitirebildiği tek bir projenin de olmadığı kaydedildi. Meydanlarda şeffaflık naraları atan İmamoğlu’nun bugüne kadar 11 bin 415 ihale yayınladığı bunların sadece yüzde 14’ünü açık, 24 tanesini ise canlı yayınladığı öğrenildi.

Günlük 72.5 milyon lira harcama

Pişkin İmamoğlu, miting meydanlarında ne dediyse tersini yapmaya devam ediyor. Giydiği sarı yelekle icraatçı bir başkan profili çizmeye çalışan İmamoğlu, gerçekte ise İBB’nin yatırım bütçesini büyük oranda düşürdü. 2016, 2017 ve 2018 yılları arasından İBB bütçesinin yüzde 53’ü yatırım için ayrılırken bu rakam İmamoğlu yönetiminde dramatik bir şekilde yüzde 37’ye kadar geriledi. Aynı İmamoğlu, 2021 bütçesinden günde 72.5 milyon lira gibi büyük bir rakam harcarken ortaya tek bir proje bile koyamadı.

Ne dediyse tersini yaptı

2021 performansı içerisinde 33.07 kilometrelik raylı sistem hedefleyen İmamoğlu, bugün gelinen noktada tek bir kilometre metro hattı bitiremedi. AK Parti döneminde yapımına başlanan ve büyük oranda bitirilen metrolarda göstermelik şovlara imza attı. İBB bütçesini yandaş sanatçıya ve eğlenceye harcayan İmamoğlu, metropol kenti hizmetsizliğin karanlığına mahkum etti. İmamoğlu’nun eylem ve söylemleri arasındaki çelişki bu kadarla da sınırlı kalmadı.

Nerede kaldı şeffaflık?

Halkı kandırmak ve AK Parti dönemi üzerinde şaibe oluşturmak için ‘şeffaflık’ vurgusu yapan İmamoğlu, ileri sürdüğü tezleri kendisi çürüttü. İhaleleri yayınlayacağı noktasında güvence veren CHP’li İmamoğlu, bu konuda da sınıfta kaldı. Göreve geldiği günden bugüne kadar 11 bin 415 ihale yaptı. Bunların sadece bin 614’ünü yani sadece yüzde 14’ünü açık bir şekilde yayınladı.